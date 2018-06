Angela Merkel: Schäuble lobt Merkel als „ausgesprochen erfolgreich“

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in den Augen von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eine erfolgreiche Regierungschefin. „Die Bundeskanzlerin ist eine Frau, die die Entwicklungen, Probleme und auch die Chancen der modernen Welt versteht“, sagte Schäuble im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. Sie wirke engagiert an der Einheit Europas mit, so der CDU-Politiker: „Das macht sie sehr gut. Ihre Regierungszeit ist ausgesprochen erfolgreich.“ Hinsichtlich der späten deutschen Reaktion auf die EU-Reformvorschläge von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron nahm Schäuble die Kanzlerin in Schutz: „Die Bundeskanzlerin kann nicht schalten und walten, wie sie will in Deutschland. Sie muss sich um parlamentarische Mehrheiten bemühen, und das ist auch gut so. Man kann Europa nicht gegen die eigene Bevölkerung ausbauen.“