Angela Merkel: So wird die Kanzlerin gewählt

Und so funktioniert die Wahl: Der Bundestag wählt den Bundeskanzler gemäß Artikel 63 des Grundgesetzes ohne Aussprache – also ohne vorherige Debatte im Bundestag. Die Abgeordneten dürfen – genau wie Wähler bei der Bundestagswahl – im Geheimen in den dafür vorgesehenen Wahlkabinen ihr Kreuzchen setzen.