Angespanntes Verhältnis: Maas trifft Cavusoglu – Neues Kapitel für deutsch-türkische Außenpolitik

New YorkAußenminister Heiko Maas ist erst sechs Wochen im Amt, hat aber schon mehrere Dutzend seiner insgesamt rund 200 Amtskollegen weltweit kennengelernt. Das Gespräch, das er am Montagnachmittag im 21. Stock der deutschen UN-Botschaft in New York führt, ist aber ein besonders wichtiges – und vielleicht das bisher schwierigste. In der kleinen Bibliothek mit Blick auf die verkehrsreiche First Avenue und die Upper East Side von Manhattan hat er Mevlüt Cavusoglu zu Gast.