Angriff der Hamas Tante von verschleppter Deutscher bittet um Hilfe

09. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Orly Louk ist die Tante der 22-jährigen Shani Louk. Hier mit einem Handyfoto ihrer Nichte. Bild: Bild: dpa

Mit einem emotionalen Appell hat sich die Tante einer jungen Deutschen zu Wort gemeldet, die nach Überzeugung ihrer Familie am Samstag beim Überfall der islamistischen Hamas auf Israel verschleppt wurde. „Wir bekommen hier keine Informationen, nur aus den Videos, und die Situation ist nicht gut”, sagte Orly Louk, Tante der 22-jährigen Shani Louk, der Deutschen Presse-Agentur in Sulz am Neckar. Ihre Nichte sei deutsche Staatsbürgerin. „Die Verantwortung liegt bei der deutschen Regierung, jemanden zu schicken und meine Nichte von diesem Horror zu befreien.”