Angriff in Berlin: Merkel will mit aller Härte und Entschlossenheit gegen Antisemitismus vorgehen

BerlinEin antisemitisch motivierter Angriff auf zwei Kippaträger in Berlin hat Empörung ausgelöst. Kanzlerin Angela Merkel mahnte am Mittwoch, mit Härte und Entschlossenheit gegen jegliche Form von Antisemitismus vorzugehen. „Dieser Kampf gegen solche antisemitischen Ausschreitungen muss gewonnen werden“, sagte sie nach einem Treffen mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten in Bad Schmiedeberg.