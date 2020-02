Angst vor dem Virus Seehofer stellt Tourismusmesse ITB wegen Coronavirus in Frage

Angesichts der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland hält Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine Absage der Internationalen Tourismusbörse (ITB) für geboten. Seehofer sagte der WirtschaftsWoche am Donnerstag in Berlin: „Ich persönlich bin der Meinung, dass man sie nicht durchführen sollte.“ Das Risiko bei einer solch großen Tourismusmesse mit Vertretern auch aus betroffenen Regionen und mit erwarteten 150.000 Besuchern sei nicht kalkulierbar. Eine feste Empfehlung werde allerdings morgen am Freitag der neue Krisenstab der Bundesregierung zum Coronavirus erarbeiten.