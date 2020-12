Angst vor Digitalisierung Warum wir mehr über künstliche Intelligenz reden müssen

Der Autor dieses Gastbeitrags, Karl Heinz Streibich, ist Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (Acatech) und Co-Vorsitzender der Plattform Lernende Systeme. Als Vorstandsvorsitzender der Software AG begleitete er 15 Jahre lang die digitale Transformation von Unternehmen. Streibich ist heute Vorsitzender des Aufsichtsrats der Software AG und Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Telekom, Münchener Rück und der Siemens Healthineers.



Die Coronapandemie zeigt uns seit mehr als neun Monaten, wie fragil unsere global vernetzte Wirtschaft und Gesellschaft ist. Auch bei uns wurden strukturelle Probleme sichtbar – sei es der auf Papier basierende Umgang mit Gesundheitsdaten oder der Nachholbedarf bei der Digitalisierung an Schulen und in der Verwaltung. Die Pandemie lehrt uns: Wir müssen resilienter werden, also widrige Ereignisse besser verkraften können und uns anzupassen lernen. Denn neue Krisen sind zu erwarten. Der Schlüssel für eine widerstandsfähige und nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft sind digitale Technologien einschließlich der künstlichen Intelligenz (KI).