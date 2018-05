Anhaltender Aufschwung: Deutsche Steuereinnahmen steigen im April weiter an

BerlinDank der guten Konjunktur haben die Steuereinnahmen von Bund und Ländern im April weiter zugelegt. So verzeichnete der Fiskus gegenüber dem Vorjahresmonat ein Plus von 3,9 Prozent auf 50,9 Milliarden Euro, wie das Bundesfinanzministerium in seinem am Dienstag veröffentlichten Monatsbericht schreibt.