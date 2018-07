Anja Karliczek: Bildungsministerin für Polizeieinsätze gegen Schulschwänzer

BerlinBundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat keinerlei Verständnis für Familien, deren Kinder wegen günstigerer Urlaubsflüge die letzten Schultage vor den Ferien schwänzen. „In Deutschland herrscht Schulpflicht, und Regeln müssen eingehalten werden“, sagte Karliczek im Interview mit „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ (Freitag). „Wenn wir billigere Flüge in die Ferien als Grund für Abwesenheit akzeptieren würden, hätte das eine Erosion zur Folge.“ Bayern startet an diesem Wochenende als letztes der 16 Bundesländer in die Sommerferien.