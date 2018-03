Anke Domscheit-Berg: „Das BSI hat versagt“

Wie steht es um die Verantwortung des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik (BSI)?

In meinen Augen hat das BSI versagt. Inwiefern einzelne Personen innerhalb des BSI verantwortlich für die Anfälligkeit des Regierungsnetzes sind, wissen wir noch nicht. Nur so viel: Mich lehrt die Erfahrung, dass fachfremde Führungskräfte und Mitarbeiter innerhalb solcher IT-Behörden seltener die Tragweite von Cybersicherheit und ihrer Entscheidungen diesbezüglich erkennen. Aber ein Grundproblem ist auch, dass IT-Experten in allen öffentlichen Behörden rar gesät sind. In Bundesbehörden arbeiten außerdem Tausende Mitarbeiter und zu viele halten die simpelsten Sicherheitsstandards nicht ein. Sie verwenden beispielsweise zu einfache Passwörter, nutzen für viele Logins zu oft dasselbe Passwort und öffnen Anhänge oder klicken Links in E-Mails bedenkenlos an.