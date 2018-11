Anna Christmann „Die deutsche Digitalpolitik ist ein Witz“

Sie fordern mit Ihrer grünen Bundestagsfraktion, in den Haushalt ein für die Ministerien übergreifendes Digitalbudget in Höhe von 250 Millionen Euro aufzunehmen. Wofür?

Die Digitalisierung kommt nicht voran, weil die Regierung den Entwicklungen permanent hinterherhechelt. Wir müssen offensiv innovative Projekte anpacken, um die Digitalisierung zum Wohl von Mensch und Umwelt gestalten zu können. Dafür schlagen wir einen Wettbewerb der Ministerien vor, die sich mit guten Ideen um Geld aus dem Digitalbudget bewerben können. Mit einem ähnlichen Digitalbudget sind in Baden-Württemberg zum Beispiel das Cyber Valley für Intelligente Systeme und die Ultraeffizienzfabrik für bessere Kreislaufwirtschaft aufgebaut worden. So geht Digitalisierung.