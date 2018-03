Annalena Baerbock: Baerbock widerspricht Wagenknecht – Rot-rot-grün ist nicht tot

BerlinAnders als Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sieht die Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, für ein rot-rot-grünes Bündnis durchaus eine Basis. „Ich erlebe auch als Bundesvorsitzende die Landesregierungen in Thüringen und auch in Berlin als sehr lebendig“, sagte Baerbock am Donnerstag Reuters mit Blick auf die rot-rot-grünen Landesregierungen in Thüringen und Berlin. „Offensichtlich hat Frau Wagenknecht das Problem, dass sie gucken muss, wo ihre Partei eigentlich steht.“