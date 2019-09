Annalena Baerbock: Grünen-Chefin fordert harten Kurs Merkels gegenüber China wegen Hongkong

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat Kanzlerin Angela Merkel vor ihrem Besuch am Freitag in Peking zu einem harten Kurs gegenüber China im Konflikt mit Hongkong aufgefordert. Bei ihren Treffen mit Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang müsse die CDU-Politikerin klar machen, dass Chinas Druck auf die Politik in der Sonderverwaltungszone Folgen für die wirtschaftliche Kooperationsbereitschaft Deutschlands habe, sagte Baerbock der „Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe). Bei Investitionen in kritische Infrastruktur und großindustrielle Projekte müsse das Prinzip der Gegenseitigkeit gewahrt werden. „Was mit chinesischen Investitionen in Europa möglich ist, sollte auch umgekehrt für europäische Investitionen in China gelten.“