Annalena Baerbock Grüner wird es gerade nicht mehr

In diesen Tagen und Wochen wird sich erweisen, ob Baerbock und ihr Team der organisatorischen und kommunikativen Aufgabe gewachsen sind, der sie sich gestellt haben. Die absurden Vorwürfe gegen ihren akademischen Lebenslauf wurden noch professionell und unaufgeregt abgeräumt. Die Frage, was Baerbocks Mann im Lobby-Dienste der Deutschen Post im Falle einer Kanzlerschaft machen würde, geklärt (er würde Hausmann). Doch bis zum Wahltag Ende September ist es noch ein weiter Weg.



Die Nachmeldung von Nebeneinkünften, die kurz danach mit Cem Özdemir auch noch ein weiterer prominenter Grüner vollzog, besitzt da eine andere Qualität. Die Grünen waren es schließlich, die in der Maskenaffäre der Union brutalstmögliche Aufklärung verlangten, hohe Maßstäbe der Transparenz und Moral anlegten. Nun gilt auch für Wahlkämpfe: Man sieht sich zweimal im Leben. So manch harter Satz von damals klingt heute ziemlich hohl.