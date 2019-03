Anne Katrin Bohle: Seehofer will neue Bau-Staatssekretärin im Innenministerium berufen

BerlinBundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will die derzeit bei der NRW-Landesregierung beschäftigte Anne Katrin Bohle zur neuen Bau-Staatssekretärin machen. Sie soll Gunther Adler nachfolgen, der zur künftigen Autobahn-Gesellschaft des Bundes gewechselt ist, wie das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mitteilte. Bohle leitet derzeit die Abteilung für Stadtentwicklung und Denkmalpflege im nordrhein-westfälischen Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Der Personalvorschlag muss noch vom Kabinett abgesegnet werden.