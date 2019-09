Annegret Kramp-Karrenbauer: CDU-Chefin: Für Finanzierung der Klimaschutz-Ausgaben muss Regierung Haushalt durchforsten

Auf die Frage, ob die Bundesregierung angesichts der Ausgaben für Klimaschutz das Ziel des ausgeglichenen Haushalts, also der schwarzen Null, aufgeben müsse, sagte Kramp-Karrenbauer: „Die schwarze Null im Rahmen der Schuldenbremse bleibt unser Maßstab.“ Die Schuldenbremse im Grundgesetz erlaube einen gewissen Spielraum, der aber begrenzt sei. „Wichtig ist dabei auch, dass Investitionen in Zukunftstechnologien wieder steuerliche Einnahmen generieren. Und Nichtstun wäre langfristig teurer, als jetzt zu handeln.“ Kramp-Karrenbauer hatte am Sonntag darauf verwiesen, dass man das Prinzip der schwarzen Null „auf keinen Fall“ aufgeben dürfe. Auch dabei hatte sie auf die Schuldenbremse verwiesen.