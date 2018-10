Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-Generalsekretärin erwartet bei Koalitionsbruch Neuwahlen

„Das muss man ganz offen sagen“, sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Frankfurt. „Deswegen kann, glaube ich, niemand zu 100 Prozent sagen, wie stabil das bleibt, was sich vor allem an Dynamiken in den einzelnen Parteien entwickelt“, sagte sie mit Blick auf den unklaren Ausgang der hessischen Landtagswahl am Sonntag.