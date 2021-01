Anspruch auf Kinderkrankengeld Das müssen Eltern jetzt wissen

Woher kommt der Attest? Was sagen Kinder- und Jugendärzte?

Bislang ist unklar, ob Eltern für den Anspruch ein Attest brauchen und wer dieses ausstellen soll. Stand jetzt müssen die zusätzlichen Krankheitstage wohl von den Kinder- und Jugendärzten verschrieben werden, sagte ein Sprecher des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) auf Anfrage der WirtschaftsWoche. Deren Belastung nehme durch solche Zusatzaufgaben nur noch weiter zu, ein Extra-Honorar gebe es dafür nicht. „Wir hoffen jedoch, dadurch die Eltern wenigstens kurzzeitig entlasten zu können“, so der BVKJ-Sprecher. In die Praxis kommen müssten die Eltern für die Krankschreibung nicht: „Ein Anruf genügt in der Lockdown-Situation“, teilte der Sprecher mit.

Die zusätzlichen „Krankentage“ seien „ein Kompromiss, jedoch für manche Eltern nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, erklärt der Sprecher des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Viele Eltern würden versuchen, Arbeit im Homeoffice und Homeschooling zu verbinden, was enorme Stress bedeute und „zu einer starken Belastung der Eltern-Kind-Beziehung führt“, warnte der Sprecher. Eltern sollten daher feste Pausenzeiten einplanen, auf gesunde Ernährung achten und mit den Kindern gemeinsam täglich Sport an der frischen Luft betreiben – doch was in der Theorie gut klingt, dürfte für viele Eltern in der Praxis kaum umzusetzen sein.