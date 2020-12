Ansteckung am Arbeitsplatz Corona als Arbeitsunfall: Nur wenige Fälle werden angezeigt – und anerkannt

Dass die Zahl der gemeldeten Fälle als Berufskrankheit mit 20.000 doppelt so hoch ist, liegt an einer deutlicheren Regulierung – und besseren Daten. Denn unter der Nummer 3101 ist eine Coronainfektion offiziell in die Berufskrankheitsliste aufgenommen – allerdings greift sie bisher nur, wenn die Betroffenen „im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt“ waren, bei diesen Tätigkeiten sei „von einem deutlich erhöhten Infektionsrisiko“ auszugehen.