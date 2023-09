Ansturm auf KfW-Gelder KfW stoppt neues Solarstrom-Förderprogramm bereits am ersten Tag

Mit einem derartigen Ansturm hatte die Bundesregierung offenbar nicht gerechnet: Erst gestern war das neue Förderprogramm für das Laden von Elektroautos mit Solarstrom gestartet und noch am selben Tag kündigte die KfW einen Stopp des Programms an. Grund dafür: Der Andrang war so groß, dass bis 18 Uhr bereits 23.000 Zusagen und somit 200 Millionen Euro bewilligt worden seien. Insgesamt wurden bis zum Stopp „rund 33.000 Anträge bewilligt - trotz zwischenzeitlicher technischer Verzögerungen“, wie die staatliche Förderbank KfW in der Nacht mitteilte.