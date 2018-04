Antisemitismus: Zentralrat der Juden fordert schärferen Umgang mit antisemitischen Migranten

BerlinIn der Debatte um antisemitische Taten von Migranten fordert der Zentralrat der Juden in Deutschland einen schärferen Umgang mit kriminellen Ausländern. „Wer hier leben will, muss sich an unsere Werte und Traditionen halten. Wer nicht bereit ist, unsere gesellschaftlichen Normen zu akzeptieren, der sollte kein dauerhaftes Bleiberecht in diesem Land erhalten“, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster der „Welt am Sonntag“.