Antisemitismus Zentralrat sieht neue Dimension des Judenhasses an Schulen

13. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Eine Solidaritätsdemo für Israel am Brandenburger Tor. Bild: Bild: dpa

Der Zentralrat der Juden in Deutschland beklagt eine neue Qualität antisemitischer Stimmungen in Schulen. „Der offene Antisemitismus an deutschen Schulen ist für uns leider nicht überraschend”, erklärte ein Sprecher auf dpa-Anfrage. Das Problem sei leider lange bekannt. „Die aktuelle Unterstützung des grausamen Terrors der Hamas in Israel, die eine neue Dimension des Judenhasses an deutschen Schulen aufzeigt, ist aber dennoch ein Schock.”