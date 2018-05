Antrags-Affäre: Ex-Bremer Bamf-Chefin weist Korruptionsvorwurf zurück

Ihr selbst sei es bei ihrer Arbeit stets darum gegangen, dass Menschen in Not zählten, nicht blanke Zahlen, sagte die Ex-Chefin der Bremer Außenstelle dem Bericht nach. Daher stehe sie zu allem, was sie getan habe. Sie habe niemals Geld genommen. Der Vorwurf der Korruption sei lächerlich. Sie fügte hinzu, das ganze Ausmaß der Bamf-Affäre sei noch nicht aufgedeckt. Bisher sei allenfalls ein Drittel des Skandals bekannt.