Antworten auf Leserfragen „Warum ist Strom in Deutschland so teuer?“

Warum ist Strom in Deutschland so teuer?

Der Strom ist aus zwei Gründen teurer geworden: Zum einen sind die CO2-Preise gestiegen, das heißt der Kohlestrom, den wir hier in Deutschland immer noch brauchen, ist teurer geworden. Zum anderen kostet die Energiewende an sich ja auch Geld. Es müssen Leitungen gebaut werden, die Kosten werden umgelegt auf alle – der Strompreis steigt.



Wie können wir kurz- und langfristig aus dieser Situation ausbrechen?

Erstens: Wir müssen schneller bauen. Die Genehmigungsverfahren müssen sich verkürzen. Zweitens: Wir brauchen mehr Erneuerbare Energien. Denn nur so können wir vermeiden, dass der Kohlestrom den Strompreis langfristig erhöht. Drittens: Der Staat kann den Strompreis künstlich senken, indem er zum Beispiel die Stromsteuer abschafft.