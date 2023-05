Anzeigepflicht: Ausgefallene Steuertricks für die Geheimschutzstelle

Eine wichtige Rolle spielen bei den auffälligen Gestaltungen offenbar Grunderwerb- und Gewerbesteuern. Bei der Gewerbesteuer gibt es hierzulande je nach Kommune unterschiedliche Hebesätze. Diese verleiten Unternehmen zu (legalen) Gestaltungen, etwa das Verlegen von Firmensitzen in einschlägig bekannte Orte wie Monheim, Zossen bei Berlin oder Grünwald bei München, wo die Hebesätze extrem niedrig sind. Sie gelten inzwischen als nationale Steueroasen.



Kreative Gestaltungen erkannte das Bundeszentralamt für Steuern zudem bei der Übertragung von Immobilien, indem Grundstücke und Gebäude in einem Unternehmen gebündelt und dessen Anteile dann nicht ganz vollständig verkauft werden (Share Deals). Beide Gestaltungsansätze sind allerdings seit vielen Jahren bekannt. Insbesondere bei den Share Deals scheitert die Politik bisher vor allem an verfassungsrechtlichen Hürden, die sich bei einem nur anteiligen Verkauf von Immobilien für die Grunderwerbsteuer ergeben.