Apolda Kind aus Ukraine stirbt bei Feuer in Flüchtlingsunterkunft

04. Juni 2023 | Quelle: dpa

Die Feuerwehr beim Einsatz gegen die Flammen in der Flüchtlingsunterkunft in Apolda. Bild: Bild: dpa

Beim Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda ist nach Angaben des Thüringer Innenministers ein Kind aus der Ukraine ums Leben gekommen. „In Apolda starb heute ein Kind, das mit seiner Familie bei uns Schutz vor Putins Bomben gesucht hat. An solchen Tagen könnte man verzweifeln”, schrieb Minister Georg Maier (SPD) am Sonntagabend auf Twitter.