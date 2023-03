Arbeit im Alter „Niemand sollte den Weiterbildungs-Willen Älterer unterschätzen“

Auch der vom Bundesbildungsministerium beauftragte Trendbericht Adult Education Survey (AES) zeigt ein beträchtliches Nachlassen bei der betrieblichen Weiterbildung in der Gruppe der 55- bis 64-Jährigen. Während in den drei Gruppen der Erwerbstätigen von 25 bis 54 Jahren die Weiterbildungs-Quoten zwischen 60 und 63 Prozent lagen, waren es bei den Älteren nur noch 54 Prozent. Obwohl seit 2016 ein deutlicher Aufwärtstrend bei der Weiterbildungsbeteiligung insgesamt unter Erwerbstätigen sichtbar ist, verfestigt sich seit 2012 ein Trend bei der betrieblichen Weiterbildung: Die Quote der Teilnahme in der mittleren Altersgruppe liegt höher als in der älteren Altersgruppe.