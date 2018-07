Arbeitende Senioren Rente mit 63 gefährdet Deutschlands Erfolgsgeschichte

Würden in allen OECD-Staaten auch nur so viele Menschen arbeiten wie in Neuseeland, rechnet PWC vor, dann würde OECD-weit das Bruttoinlandprodukt langfristig um knapp drei Billionen Euro steigen. Selbst beim Musterschüler Deutschland gibt es noch viel Luft nach oben: Bei einem Altersbeschäftigungsniveau wie in Neuseeland könnte das BIP um knapp 300 Milliarden Euro wachsen.

In Realität dürfte diese Zahl jedoch nicht erreichbar sein, im Gegenteil: Viel wahrscheinlicher ist, dass Deutschlands Erfolgsgeschichte sich bald ins Negative verkehrt. Grund ist die Lust der Deutschen am Vorruhestand und die Regelung zur Rente mit 63, die diesen Traum für viele möglich macht. Schon über eine Million Menschen haben sie beantragt, weit mehr als die Bundesregierung erwartet hatte.