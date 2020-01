Arbeiterwohlfahrt Awo-Bundesvorsitzender will künftig Gehälter offenlegen

„Alle Gehälter unserer Führungskräfte sollten in einem Awo-Transparenzregister aufgelistet sein, ich hätte nichts dagegen, sie sogar zu veröffentlichen.“



In Frankfurt und Wiesbaden ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Untreue und Betrug in den jeweiligen Awo-Kreisverbänden. Die hessische Landesregierung plant unterdessen ein eigenes Register, aus dem künftig die Vergabe öffentlicher Mittel an alle Organisationen der Wohlfahrtspflege klarer hervorgehen würde.



„Höhere Transparenzpflichten aus der Politik begrüße ich durchaus, aber eines ist mir wichtig: Wir müssen unsere eigenen Konsequenzen ziehen“, sagte Stadler der WirtschaftsWoche.