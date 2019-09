Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer lehnt auch neue Grundrente mit Einkommensprüfung ab

Weitere Vorhaben der Koalition müssten nach Meinung des Arbeitgeberpräsidenten ebenfalls unterbleiben. Die geplante Obergrenze für befristete Arbeitsverhältnisse in Unternehmen nannte Kramer „völlig wirklichkeitsfremd“. Angesichts der schwächeren Konjunktur habe er eine Bitte an die deutsche Politik: „Sie sollte jetzt nicht noch zusätzliche Erschwernisse in die Wirtschaft hineintragen, sondern für Ruhe sorgen.“