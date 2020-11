Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger: Heavy Metal

Wenn Rainer Dulger von seinem Unternehmen erzählen will, schweift er ab. Nicht inhaltlich, aber geografisch. Von Luxushotels in Kairo, die ihr Trinkwasser filtern müssen, ist dann die Rede oder von der Pariser Kanalisation, deren hundert Jahre alte Rohre noch so bleihaltig sind, dass das darin fließende Wasser erst aufwändig gereinigt werden muss, bevor es aus dem Hahn kommen darf.