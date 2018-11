Arbeitgebertag Die Kanzlerin spricht frei - und sozialdemokratisch

Das war schon bei ihrem Auftritt im Parlament am Mittwoch so und nun auch beim Arbeitgebertag in Berlin. Zugegeben, über weite Passagen von Merkels Rede hinweg ist es die übliche Tour d‘Horizon durch die Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik. Ein bisschen Lob der Sozialpartnerschaft hier, ein Bekenntnis zu stabilen Lohnnebenkosten da, gewürzt mit Digitalisierung und dem einen oder anderen Lacher. In München, erzählt Merkel etwa, seien die Mieten so hoch und die bezahlbaren Wohnungen so klein, dass mit den Augen gerollt würde, „wenn Oma am zweiten Tag noch zu Besuch ist“.



Doch das ist diesmal eben nicht alles. Mit solch einer Mischung aus freundlicher Zuwendung und nachdenklich-offener Kritik wie an diesem Donnerstag ist Merkel noch nie aufgetreten. Nichts daran ist scharf oder beißend, aber es trifft umso mehr.