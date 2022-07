Arbeitnehmermarkt Die Arbeit wird uns nicht ausgehen – aber...

Der Arbeitsmarkt hat sich zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt. Unternehmen müssen sich überlegen, was sie Bewerbern anbieten können – oder vielmehr müssen –, um im Wettbewerb mit anderen Firmen herauszustechen. Die Fachkräftesicherung ist das entscheidende Zukunftsthema, an dem niemand vorbeikommt. Das liegt an der demografischen Entwicklung und der sich verändernden Arbeitswelt. Demografie und Transformation betreffen – möglicherweise in unterschiedlicher Intensität oder Perspektive – jeden von uns. „Nichts ist so beständig wie der Wandel“, diese Lebensweisheit des Philosophen Heraklit fällt mir ein, wenn ich auf meine Amtszeit als Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit (BA) zurückschaue – und auf die kommenden Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt blicke.