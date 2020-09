Arbeitsagentur Mehr Hinweise auf Missbrauch von Kurzarbeitergeld

In 345 Fällen leitete die Bundesagentur für Arbeit Hinweise an das jeweilige Hauptzollamt weiter, das bei Schwarzarbeit und Nichteinhaltung des Mindestlohns zuständig ist. 21 Fälle übergab die Agentur an Polizei und Staatsanwaltschaft, die Hinweise auf mögliche Straftaten prüfen. Seit Beginn der Coronakrise meldeten rund 900.000 Unternehmen Kurzarbeit an. „So gesehen ist die Quote von Hinweisen auf möglichen Missbrauch bisher eher gering“, sagte eine Sprecherin.



