Arbeitskampf: Flughafen-Streik hat massive Auswirkungen auf Münchener Sicherheitskonferenz

„Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmer der Münchener Sicherheitskonferenz, die in Regierungsmaschinen kommen, über den Notdienst landen können“, sagte Verdi-Expertin Manuela Dietz am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Dazu gebe es am Donnerstag Gespräche mit dem Flughafen München. Teilnehmende, die ihre Anreise in anderen Maschinen planten, müssten sich allerdings um Alternativen kümmern.