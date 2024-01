Arbeitskräftemangel Die deutsche Nicht-so-Willkommenskultur

Da können Mitglieder der Bundesregierung sich noch so bemühen, überall auf der Welt arbeitende Menschen zu umgarnen. In den vergangenen zwölf Monaten warb allein Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Ghana, dann Brasilien und zuletzt in Vietnam und Thailand um Arbeitskräfte, vor allem aus der Pflege. Fachkräftesicherung gleich Wohlstandssicherung, so die Rechnung des Ministers. Doch die Befragung im Auftrag seines Ministeriums zeigt: Ohne Veränderungen in Deutschland geht sie nicht auf. Dazu zählen neben der Einstellung von Vermietern, Kolleginnen und Servicepersonal auch Arbeitgeberinnen und staatliche Stellen.