Arbeitskräftemangel und Demografie Eine Viertel Million Arbeitslose unter 25: Das kann sich Deutschland nicht leisten

Präzisionsarbeit: Nicht immer läuft es so rund wie bei den Auszubildenden im Berufsbildungszentrum des Stahlproduzenten ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt. Rund eine viertel Millionen Menschen unter 25 Jahren sind arbeitslos gemeldet, BA-Chefin Andrea Nahles fordert deshalb eine bessere Berufsvorbereitung in der Schule.

Bild: dpa