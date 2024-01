Arbeitskräftemangel Wie Vietnamesen die deutsche Pflege retten

Mit der Pflege in Deutschland habe er nur zwei Probleme, sagt Ngọc Diễn Nguyễn. Erstens: Die anderen hätten ihm anfangs nicht vertraut, dass er weiß, was er tut. Dabei hatte er in seinem Heimatland Vietnam schon ein Pflegestudium abgeschlossen. Seine deutschen Kolleginnen und Kollegen sahen in ihm allerdings bloß den Auszubildenden, der Probleme hatte, sich auf Deutsch zu verständigen.