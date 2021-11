Arbeitslosengeld II Höhe des Hartz IV-Regelsatzes von 2005 bis 2021

Am Anfang des Jahres gibt es meist eine Anpassung des Arbeitslosengeldes – so auch zuletzt im Jahr 2021. Diese Anpassung wird alle fünf Jahre durch eine Einkommens- und Verbrauchsstichprobenrechnung, die als Grundlage für die Festlegung der Regelsätze dient, berechnet. Zuletzt wurde diese Stichprobe 2018 erhoben.

Dabei werden Statistiken über die Einkommens-, Vermögens- und Schuldensituation sowie Ausgaben für den Konsum der privaten Haushalte erstellt. Errechnet werden diese Bedarfe durch das Statistische Bundesamt. Befragt werden ungefähr 60.000 Haushalte in ganz Deutschland. Diese Stichprobe repräsentiert die Lebenssituation der Bevölkerung. Orientierung bieten dabei Haushalte mit wenig Geld, die aber keine Sozialleistungen beziehen. Das Arbeitsministerium zieht von den Ausgaben dieser Haushalte einen gewissen Betrag ab, sodass Hartz-IV-Bezieher weniger bekommen.

Im aktuellen Jahr 2021 werden die Regelsätze mittels der Lohn- und Preisentwicklung bemessen und dementsprechend erhöht. Wie viel Betroffene bekommen, wird anhand ihrer aktuellen Lebenssituation berechnet, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales festlegt. Unterschieden wird z.B. ob ein Mensch alleinstehend ist, mit einem Partner zusammen in einem Haushalt wohnt oder Kinder hat. Personen, die in sogenannten Bedarfsgemeinschaften oder mit Kindern zusammen leben, werden weitere Beträge berechnet.