Arbeitslosengeld: SPD für mildere Hartz-IV-Sanktionen bei jungen Menschen

Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe (CDU) betonte: „Wir halten an den Sanktionen im SGB II (Sozialgesetzbuch) fest.“ Wer die Solidarität der Gemeinschaft zur Sicherung seiner Lebenshaltungskosten in Anspruch nehme, habe die Verpflichtung zur Mitwirkung, sagte der frühere Gesundheitsminister der „Rheinischen Post“ (Donnerstag). Auch Nahles will am Prinzip „Fordern und Fördern“ festhalten, wie sie sagte.