Arbeitslosenzahlen: Konjunkturflaute stoppt Rückgang der Arbeitslosigkeit

Der Dauerboom auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland ist vorbei. Erstmals seit fast sechs Jahren geht die Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich nicht mehr zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mitteilte. Im Monatsvergleich mit dem September sank die Arbeitslosenzahl im Oktober nur aufgrund der Jahreszeit um 30.000 auf 2,204 Millionen. Das sei „keine nachhaltige Krise“, sondern „eine konjunkturelle Delle“, sagte BA-Chef Detlef Scheele. Im Laufe des nächsten Jahres werde dies wieder ins Positive drehen. Vor allem die Autoindustrie und deren Zulieferer verordnen immer mehr Beschäftigten eine konjunkturbedingte Zwangspause und schicken sie in Kurzarbeit.