Arbeitslosenzahlen trotzen der Konjunktur Wie lange hält der Arbeitsmarkt noch stand?

Autozulieferer und die Banken, Siemens und die Stahlindustrie – die deutsche Wirtschaft, so hat es den Anschein, muss in großem Stil Personal abbauen. Schließlich schwächelt die Konjunktur hierzulande schon seit einiger Zeit – und die Risiken nehmen zu. Der Arbeitsmarkt aber trotzt den Hiobsbotschaften – bisher. Im September sank die Zahl der Arbeitslosen auf 2,234 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Montag in Nürnberg mitteilte.