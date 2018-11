Arbeitslosigkeit Bundesagentur für Arbeit rechnet trotz Beitragssenkung mit steigenden Rücklagen

NürnbergTrotz geplanter Beitragssenkungen rechnet die Bundesagentur für Arbeit (BA) neuesten Prognosen zufolge bis zum Jahr 2023 mit einem Anwachsen der Rücklagen auf 32,4 Milliarden Euro. Das seien erstmal nur Prognosen, sagte BA-Vorstandsmitglied Valerie Holsboer am Donnerstag in Nürnberg. Bei der Aufstellung des Haushalts sei die BA an die wirtschaftlichen Eckwerte der Bundesregierung gebunden.