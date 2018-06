Arbeitslosigkeit: Union will stärkere Senkung von Beitrag zur Arbeitslosenversicherung

Dobrindt verwies darauf, dass die von Heil in Aussicht gestellte Entlastung zwar dem Koalitionsvertrag entspreche. In den Verhandlungen sei aber noch davon ausgegangen worden, dass es sich um eine echte Entlastung handele. Nun stehe aber etwa eine Erhöhung des Beitrags zur Pflegeversicherung in ähnlicher Größenordnung an. Heil will den Beitragssatz vom kommenden Jahr an auf 2,7 Prozent des Bruttolohns senken.