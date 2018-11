Arbeitsmarkt 2,4 Millionen Menschen in Deutschland wollen mehr arbeiten

Einschließlich der Arbeitslosen, Rentner und der sogenannten „stillen Reserve“ gibt es in Deutschland sogar etwa 5,1 Millionen Menschen, die mehr arbeiten möchten, wie das Bundesamt bereits im Juli berichtet hatte. Ihre Zahl ist aber im Vergleich zu 2016 um knapp 7 Prozent gesunken, weil in der guten Konjunktur mehr Jobs vergeben wurden. Das ungenutzte Arbeitskräftepotenzial schmilzt also.