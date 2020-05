Arbeitsmarkt Arbeitgeberpräsident fordert Betriebe zum Festhalten an Ausbildungen auf

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat an Betriebe appelliert, auch in der Coronakrise bei der Ausbildung nicht nachzulassen. Kramer erklärte am Donnerstag, Fachkräftesicherung für morgen durch Ausbildung heute bleibe ein zentrales Anliegen für Unternehmer in Deutschland. „Ich ermutige alle Arbeitgeber, an dieser Kernaufgabe im ureigenen Interesse gerade auch jetzt unter schwierigsten Bedingungen mit aller Kraft festzuhalten, denn sonst sägen Unternehmen an dem Ast, auf dem sie sitzen.“