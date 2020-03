Arbeitsmarkt Arbeitslosenzahl sinkt im März – Corona-Folgen noch nicht berücksichtigt

Zur aktuellen Lage wollen sich am Nachmittag Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und BA-Chef Detlef Scheele in Berlin äußern. Im März ist ein Rückgang der Arbeitslosenzahl üblich, weil in den Außenberufen mit der einsetzenden Frühjahrsbelebung in der Regel die Beschäftigung steigt. Der Rückgang fiel dieses Jahr etwas schwächer aus als in den Vorjahren.