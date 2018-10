Arbeitsmarkt Arbeitslosenzahlen sinken wohl weiter

Die BA legt in der kommenden Woche die Arbeitslosenzahlen für Oktober vor. Dabei ist mit einem weiteren Rückgang zu rechnen, weil sich in diesem Monat regelmäßig der Herbstaufschwung fortsetzt. In den vergangenen drei Jahren hatte es im Oktober durchschnittlich gut 62.000 Arbeitslose weniger gegeben. Im September hatte die BA 2,256 Millionen Arbeitslose registriert, den tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung.