Arbeitsmarkt Azubi gesucht – viele Lehrstellen noch unbesetzt

Der Ausbildungsmarkt sei aktuell noch sehr in Bewegung, erläuterte Weinert. „Gerade im Sommer werden noch sehr viele Ausbildungsverträge geschlossen, übrigens auch noch bis weit in den Herbst hinein, also nach offiziellem Ausbildungsstart.” Viele Ausbildungen starten zum 1. August oder 1. September. Ein späterer Beginn ist aber auch möglich. Zahlen dazu, wie sich der Arbeits- und Ausbildungsmarkt im Juli entwickelt hat, will die Bundesagentur am Dienstag in Nürnberg vorstellen.