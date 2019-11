Arbeitsmarkt: Bündnis fordert wegen Industriekrise großzügigeres Kurzarbeitergeld

Ein breites Bündnis aus Landesregierung, Gewerkschaften und Wirtschaftsvertretern aus Baden-Württemberg fordert angesichts der Rezession in der Industrie Änderungen beim Kurzarbeitergeld. „Wir brauchen großzügige Regelungen, um möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern“, erklärte Wirtschafts- und Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Freitag in Stuttgart. „Der Bundesgesetzgeber muss jetzt schnell handeln, damit die Unternehmen Planungssicherheit haben.“